Двойное убийство в Одессе: подозреваемый заявил, что совершал ритуальный обряд
Об этом сообщает ВВС.
"Я так захотел", - сказал подозреваемый, когда его задерживали.
"Установлено, что ужасное событие произошло вчера в арендованном помещении на проспекте Небесной сотни, где все трое проживали. Злоумышленник отсек ножом своему 53-летнему отцу голову и разрезал живот, а 32-летнему знакомому нанес многочисленные ножевые ранения в шею и туловище. По словам подозреваемого, он лишил жизни мужчин во время так называемого ритуального обряда", - говорится в сообщении полиции.
30-летний одессит арендовал квартиру вместе с отцом и знакомым. Соседи говорят, что видели мужчину не часто, но когда появлялся, был в "неадекватном состоянии" и странно себя вел.
Во время задержания мужчина сохранял спокойствие. Сообщил, что полностью осознает содеянное и объяснил, что лишил жизни отца и знакомого во время ритуального обряда.
Сейчас психическое состояние подозреваемого проверяют, назначен ряд экспертиз.
Telegram-каналы Одессы распространяют информацию о том, что мужчину неоднократно увольняли с работы в гостиницах за агрессивное поведение.
В рамках производства, начатого по признакам п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) назначен ряд экспертиз, направленных на исследование психического состояния подозреваемого, его вменяемости и полных обстоятельств правонарушения.
Сейчас следователи внесли ходатайство в суд об избрании задержанному в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
- Напомним, 20 января, на спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.
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