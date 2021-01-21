Двойное убийство в Одессе: подозреваемый заявил, что совершал ритуальный обряд

Об этом сообщает ВВС.

"Я так захотел", - сказал подозреваемый, когда его задерживали.

Именно так он объяснил причину своего поступка.

"Установлено, что ужасное событие произошло вчера в арендованном помещении на проспекте Небесной сотни, где все трое проживали. Злоумышленник отсек ножом своему 53-летнему отцу голову и разрезал живот, а 32-летнему знакомому нанес многочисленные ножевые ранения в шею и туловище. По словам подозреваемого, он лишил жизни мужчин во время так называемого ритуального обряда", - говорится в сообщении полиции.

30-летний одессит арендовал квартиру вместе с отцом и знакомым. Соседи говорят, что видели мужчину не часто, но когда появлялся, был в "неадекватном состоянии" и странно себя вел. Во время задержания мужчина сохранял спокойствие. Сообщил, что полностью осознает содеянное и объяснил, что лишил жизни отца и знакомого во время ритуального обряда. Сейчас психическое состояние подозреваемого проверяют, назначен ряд экспертиз.

Telegram-каналы Одессы распространяют информацию о том, что мужчину неоднократно увольняли с работы в гостиницах за агрессивное поведение.

В рамках производства, начатого по признакам п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) назначен ряд экспертиз, направленных на исследование психического состояния подозреваемого, его вменяемости и полных обстоятельств правонарушения.

Сейчас следователи внесли ходатайство в суд об избрании задержанному в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 20 января, на спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb