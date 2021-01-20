В Одессе мужчина ходил по улицам с человеческой головой в руках: полиция расследует двойное убийство
20 января, 2021, 18:29
Правоохранители в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, утром, 20 января, на спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.
Прибыв по вызову, патрульные полицейские увидели правонарушителя, заходившего в подъезд дома.
Вслед за ним правоохранители зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.
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