Дела Майдана: суд разрешил спецрасследование относительно экс-командующего внутренних войск Шуляка
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Поскольку подозреваемый пока скрывается от органов следствия и суда, данное решение позволит проведения досудебного расследования в его отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.
Указано, что суд дал разрешение на спецрасследование по уголовному делу по подозрению експрезидента Украины, руководителей СБУ, МВД, Минобороны и других должностных лиц. Их подозревают в организации преступной группировки.
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Также ексчиновникив подозревают в том, что они с 18 по 20 февраля 2014 незаконно препятствовали проведению собрания, превышали власть и служебные полномочия. Указанные действия привели к тому, умышленных убийств и покушений на убийства, тяжкие телесные повреждения, а также дезертирства.
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