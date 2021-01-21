Биатлон: Украинка Джима завоевала серебро в гонке Кубка мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В итальянском городе Антхольц на дистанции 15 км Джима отстреляла безошибочно, на ноль. Еще одна украинка, Елена Пидгрушная, финишировала в топ-20, допустила одну ошибку.
Победу в индивидуальной гонке одержала австрийка Лиза-Тереза Хаузер, которая допустила одну ошибку на стрельбе, однако на 43,7 сек. опередила Джиму. Бронзу получила француженка Анаис Шевалье.
Кубок мира. 7-й этап
Антхольц (Италия)
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
21 января
1. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) (1 промах) 42:29,3
2. Юлия Джима (Украина) (0) +43,7
3. Анаис Шевалье (Франция) (1) +1:04,0
16. Елена Пидгрушная (1) +2:49,6
28. Валентина Семеренко (2) +3:20,8
55. Дария Блашко (3) +5:56,8
- 17 декабря украинец Дмитрий Пидручный финишировал шестым в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира.
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