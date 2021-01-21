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Биатлон: Украинка Джима завоевала серебро в гонке Кубка мира


фото: Getty Images
Украинка Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В итальянском городе Антхольц на дистанции 15 км Джима отстреляла безошибочно, на ноль. Еще одна украинка, Елена Пидгрушная, финишировала в топ-20, допустила одну ошибку.

Победу в индивидуальной гонке одержала австрийка Лиза-Тереза Хаузер, которая допустила одну ошибку на стрельбе, однако на 43,7 сек. опередила Джиму. Бронзу получила француженка Анаис Шевалье.

Кубок мира. 7-й этап

Антхольц (Италия)

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

21 января

1. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) (1 промах) 42:29,3

2. Юлия Джима (Украина) (0) +43,7

3. Анаис Шевалье (Франция) (1) +1:04,0

16. Елена Пидгрушная (1) +2:49,6

28. Валентина Семеренко (2) +3:20,8

55. Дария Блашко (3) +5:56,8

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