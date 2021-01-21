Байден вернул США в ВОЗ и к Парижскому климатическому соглашению
Об этом сообщает DW.
Среди прочего он инициировал возвращение Соединенных Штатов к Парижскому соглашению по климату. Кроме того, новый глава Белого дома отменил запрет на въезд в США жителей ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом.
В числе других подписанных указов - документ, обязывающий носить защитные маски на территории федеральных учреждений в ближайшие 100 дней. Еще один указ прекращает процедуру выхода Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, Байден отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL для поставок нефти из Канады и приостановил действие указа о строительстве стены на границе с Мексикой. Все эти указы не требуют одобрения Конгресса.
- Напомним, что канадский премьер Трюдо заявил, что он разочарован, но признает решение Байдена по нефтепроводу Keystone XL.
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