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Espreso.tvОбществоЗатонувшее судно Arvin: пятеро спасенных украинских моряков вылетели домой

Затонувшее судно Arvin: пятеро спасенных украинских моряков вылетели домой

Пять украинских членов экипажа судна Arvin 20 января вылетели домой

Об этом сказала пресс-секретарь посольства Украины в Турции Анна Шмик, передает " hromadske ".

Турецкие службы продолжают поисково-спасательную операцию, но поиск затрудняют погодные условия. В посольстве уверяют, что турецкие спасатели делают все возможное, чтобы найти еще трех граждан.

Пятеро спасенных украинский вылетели из Анкары домой в 4:35.

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