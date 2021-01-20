Затонувшее судно Arvin: пятеро спасенных украинских моряков вылетели домой
20 января, 2021, 09:49
Пять украинских членов экипажа судна Arvin 20 января вылетели домой
Об этом сказала пресс-секретарь посольства Украины в Турции Анна Шмик, передает " hromadske ".
Турецкие службы продолжают поисково-спасательную операцию, но поиск затрудняют погодные условия. В посольстве уверяют, что турецкие спасатели делают все возможное, чтобы найти еще трех граждан.
Пятеро спасенных украинский вылетели из Анкары домой в 4:35.
Сегодня в Посольстве моряки с Arvin в присутствии представителей мейнстримных СМИ поблагодарить спасателей и врачей за спасение и высокий профессионализм. Слов благодарности никогда не бывает много, ведь для спасения украинский турецкие спасатели рисковали собственной жизнью. pic.twitter.com/qvaWr2tEMa- Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 19, 2021
- Ранее сообщалось, что украинский выписали из больницы утром 18 января.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-