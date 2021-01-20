Затонувшее судно Arvin: пятеро спасенных украинских моряков вылетели домой

Сегодня в Посольстве моряки с Arvin в присутствии представителей мейнстримных СМИ поблагодарить спасателей и врачей за спасение и высокий профессионализм. Слов благодарности никогда не бывает много, ведь для спасения украинский турецкие спасатели рисковали собственной жизнью. pic.twitter.com/qvaWr2tEMa