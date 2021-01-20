Избиение Ломаченко признано лучшим боксерским выступлением года

20 января, 2021, 15:15

Американец Теофимо Лопес получил награду за лучшее выступление 2020 года от Всемирного боксерского совета за победу над украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает WBC в Instagram.

Лопес получил за победу над Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) награду за лучшее выступление 2020 года.

Американец победил украинца единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Сам Лопес владел поясом IBF (Международной боксерской федерации).

19 января стало известно, что Теофимо Лопес согласится провести второй бой с Василием Ломаченко только за большие деньги.

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