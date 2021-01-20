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Espreso.tvСпортИзбиение Ломаченко признано лучшим боксерским выступлением года

Избиение Ломаченко признано лучшим боксерским выступлением года


фото: Getty Images
Американец Теофимо Лопес получил награду за лучшее выступление 2020 года от Всемирного боксерского совета за победу над украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает WBC в Instagram.

Лопес получил за победу над Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) награду за лучшее выступление 2020 года.

Американец победил украинца единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Сам Лопес владел поясом IBF (Международной боксерской федерации).

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