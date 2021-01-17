Бразилия отказалась регистрировать российскую вакцину он коронавируса

17 января, 2021, 09:27

Бразилия отказала в регистрации российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"

Об этом сообщает Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии .

Регулятор отметил, что препарат не соответствует минимальным критериям для регистрации.

15 января бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на экстренное использование 10 млн доз вакцины "Спутник V", который был отклонен.

"Запрос был возвращен компании Uniao Quimica, поскольку он не удовлетворяет минимальные критерии, в частности, из-за отсутствия третьей фазы клинических испытаний", - заявили в агентстве.

Напомним, 14 января Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник V".

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