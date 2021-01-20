Украинский футболист, который готов отказаться от гражданства, подписал контракт с российским клубом
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram футболиста.
"Оренбург" выступает во втором российском дивизионе и борется за выход в Российскую Премьер-лигу. Финансовые условия сделки не сообщаются.
"Рад быть частью "Оренбурга". Спасибо за новый вызов, вперед к высоким целям!", - написал Нойок.
Сообщалось, что Нойок откажется от украинского гражданства и примет белорусское, чтобы не считаться за легионера в России. Хавбек сможет выступать за сборную Беларуси по футболу.
Нойок с 2016 до 2018 года играл за минское "Динамо". В этом году 28-летний хавбек покинул Брестское "Динамо", с которым в 2019 году стал чемпионом Беларуси. В прошлом сезоне он сыграл за свою команду 29 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
В Украине Нойок играл за "Шахтер", воспитанником которого является, харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург".
На его счету 20 матчей и 4 гола в составе молодежной сборной Украины.
- Напомним, в апреле 2019 Александр Нойок получил вид на жительство и его больше нельзя считать легионером в чемпионате Беларуси.
- В феврале 2020 года Нойок заявил, что готов сменить гражданство.
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