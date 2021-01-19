Воспитанник "Шахтера" откажется от украинского гражданства, чтобы играть в России, - СМИ

19 января, 2021, 22:16

Украинский полузащитник Александр Нойок готов отказаться от украинского гражданства, чтобы продолжить карьеру во втором российском дивизионе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал "Родной футбол. Футбол Беларуси".

Нойок стремится продолжить карьеру в "Оренбурге", который выступает во втором российском дивизионе, хавбек уже тренируется с командой .

По информации источника, Нойок откажется от украинского гражданства и примет белорусское, чтобы не считаться легионером в России. Хавбек сможет выступать за сборную Беларуси по футболу.

Нойок с 2016 до 2018 года играл за минское "Динамо". В этом году 28-летний хавбек покинул Брестское "Динамо", с которым в 2019 году стал чемпионом Беларуси. В прошлом сезоне он сыграл за свою команду 29 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

В Украине Нойок играл за "Шахтер", воспитанником которого является, харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург".

На его счету 20 матчей и 4 гола в составе молодежной сборной Украины.

Напомним, в апреле 2019 года Александр Нойок получил вид на жительство и более не считается легионером в чемпионате Беларуси.

В феврале 2020 Нойок заявил, что готов сменить гражданство .