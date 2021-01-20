 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортУкраинского баскетболиста погнали из клуба НБА

Украинского баскетболиста погнали из клуба НБА


фото: Getty Images
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рапторз" расторг контракт с украинцем Алексеем Ленем

Об этом "Торонто" сообщил в twitter.

Канадский клуб заявил, что отсчитал центрового Алексея Леня.

27-летний украинец подписал контракт с "Торонто" в ноябре 2020 года.

В нынешнем сезоне Лень сыграл за "Рапторз" 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка и делал 1,6 подбора.

Также Лень выступал в НБА за "Финикс", "Сакраменто" и "Атланту".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

19 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать