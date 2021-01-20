Украинского баскетболиста погнали из клуба НБА
20 января, 2021, 11:11
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рапторз" расторг контракт с украинцем Алексеем Ленем
Об этом "Торонто" сообщил в twitter.
Канадский клуб заявил, что отсчитал центрового Алексея Леня.
27-летний украинец подписал контракт с "Торонто" в ноябре 2020 года.
В нынешнем сезоне Лень сыграл за "Рапторз" 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка и делал 1,6 подбора.
Также Лень выступал в НБА за "Финикс", "Сакраменто" и "Атланту".
Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx- Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021
- Напомним, 24 ноября Алексей Лень подписал контракт с баскетбольным клубом "Торонто Рапторз".
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