Украинского баскетболиста погнали из клуба НБА

20 января, 2021, 11:11

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рапторз" расторг контракт с украинцем Алексеем Ленем

Об этом "Торонто" сообщил в twitter.

Канадский клуб заявил, что отсчитал центрового Алексея Леня.

27-летний украинец подписал контракт с "Торонто" в ноябре 2020 года.

В нынешнем сезоне Лень сыграл за "Рапторз" 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка и делал 1,6 подбора.

Также Лень выступал в НБА за "Финикс", "Сакраменто" и "Атланту".

Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx - Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021

Напомним, 24 ноября Алексей Лень подписал контракт с баскетбольным клубом "Торонто Рапторз".

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