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Espreso.tvСпортУкраинец согласился на рекордно низкую зарплату ради контракта с клубом НБА

Украинец согласился на рекордно низкую зарплату ради контракта с клубом НБА


фото: Getty Images
Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с баскетбольным клубом "Торонто Рапторз"

Об этом сообщает ESPN .

27-летний Лень подписал с "Торонто" годовой контракт с заработной платой $ 2,3 млн в год - это самая низкая зарплата в карьере украинца в НБА.

По информации источника, в "Атланте" и "Сакраменто" Алексей Лень получал $ 4,2 млн в год. А в "Финиксе" баскетболист зарабатывал от $ 3,5 млн до $ 4,8 млн.

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