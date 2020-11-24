Украинец согласился на рекордно низкую зарплату ради контракта с клубом НБА
24 ноября, 2020, 17:41
Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с баскетбольным клубом "Торонто Рапторз"
Об этом сообщает ESPN .
27-летний Лень подписал с "Торонто" годовой контракт с заработной платой $ 2,3 млн в год - это самая низкая зарплата в карьере украинца в НБА.
По информации источника, в "Атланте" и "Сакраменто" Алексей Лень получал $ 4,2 млн в год. А в "Финиксе" баскетболист зарабатывал от $ 3,5 млн до $ 4,8 млн.
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