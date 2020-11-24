Украинец согласился на рекордно низкую зарплату ради контракта с клубом НБА

24 ноября, 2020, 17:41

Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с баскетбольным клубом "Торонто Рапторз"

Об этом сообщает ESPN .

27-летний Лень подписал с "Торонто" годовой контракт с заработной платой $ 2,3 млн в год - это самая низкая зарплата в карьере украинца в НБА.

По информации источника, в "Атланте" и "Сакраменто" Алексей Лень получал $ 4,2 млн в год. А в "Финиксе" баскетболист зарабатывал от $ 3,5 млн до $ 4,8 млн.

В июне Алексей Лень получил положительный тест на коронавирус .