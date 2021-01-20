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Espreso.tvМирТрамп обсуждал со своими соратниками создания политической партии, - WSJ

Трамп обсуждал со своими соратниками создания политической партии, - WSJ


фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По данным издания, Трамп якобы обсуждал этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми на прошлой неделе. По словам собеседников, пожелавших остаться анонимными, американский глава хочет назвать новую политсилу "Партией патриотов".

В то же время в Белом доме комментировать эту информацию отказались. По данным издания, пока неизвестно, будет ли созданная новая партия.

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп, чьи полномочия заканчиваются 20 января, записал прощальное обращение к американцам.

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