США и впредь будут поддерживать Украину, - временный поверенный Квин
20 января, 2021, 22:45
Соединенные Штаты будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины во время работы администрации президента Джо Байдена
Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
"США будут оставаться непоколебимы в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении по случаю инаугурации президента США.
Читайте также: Джо Байден принял присягу президента США
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-