США и впредь будут поддерживать Украину, - временный поверенный Квин

20 января, 2021, 22:45

Соединенные Штаты будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины во время работы администрации президента Джо Байдена

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"США будут оставаться непоколебимы в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении по случаю инаугурации президента США.

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