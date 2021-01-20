 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСША и впредь будут поддерживать Украину, - временный поверенный Квин

США и впредь будут поддерживать Украину, - временный поверенный Квин

Соединенные Штаты будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины во время работы администрации президента Джо Байдена

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"США будут оставаться непоколебимы в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении по случаю инаугурации президента США.

Читайте также: Джо Байден принял присягу президента США

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать