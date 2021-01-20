Спасатели нашли лыжника, который пропал в Карпатах, - ГСЧС

20 января, 2021, 21:00

Вблизи села Березники группа спасателей нашла туриста, который во время катания на лыжах съехал с трассы и заблудился

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 19:30 группой спасателей ГСЧС вблизи села Березники Свалявского района найден турист в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

По уточненным данным он 1985 года рождения и является жителем Киева.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. Сейчас спасатели сопровождают к его месту временного проживания в селе Пилипец.

Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в Закарпатской области потерялся турист. Его искали спасатели.

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