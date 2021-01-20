В Карпатах ищут заблудившегося лыжника
20 января, 2021, 18:52
В Закарпатской области спасатели разыскивают туриста, который во время катания на лыжах съехал с трассы и заблудился
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"20 января в 14:10 вблизи села Пилипец Межгорского района во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы и потерял ориентир турист 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Сейчас связь с ним отсутствует. Для поиска привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.
По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). Граждан призывают не ходить в горы.
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