Речь Джо Байдена была очень вдохновенной. Ситуация в Вашингтоне достаточно спокойная, - Мирослава Гонгадзе

20 января, 2021, 20:26

Инаугурационная речь президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена была очень вдохновенной и интересной, ситуация в столице Вашингтоне достаточно спокойная

Об этом из столицы США Вашингтона сообщила руководитель Украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Очень интересно и вдохновенно было слушать выступление Джозефа Байдена во время инаугурации. Выступление было направлено к американцам и призвало к примирению, к заживлению ран. И на самом деле это то, в чем так сильно нуждаются американцы. На самом деле, настроения населения в США достаточно пессимистичны, ожидания печальны. Это и проблема пандемии, и проблема безопасности вызовов, которые существуют. Общество разделено и поэтому очень важно для новоизбранного президента было призвать к единству. Он сказал людям, которые не голосовали за него, не приняли его, он сказал "Примите меня. Но если вы меня не примете, мы можем с вами не соглашаться, так и будет. Но помните, я пришел для того, что работать для всей нации, а не только для тех, кто меня поддерживает", - отметила Гонгадзе.

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На вопрос Василия Зимы относительно церемонии передачи ядерного чемоданчика Дональдом Трампом Джозефу Байдену, журналистка ответила: "Ровно в 12 часов, в то время, когда президент Байден принял присягу, код от ядерной кнопки забрали у Дональда Трампа и затем технические работники передали Джо Байдену. Это все произошло достаточно технично".

Мирослава Гонгадзе также отметила, что ситуация в Вашингтоне у Белого дома спокойная: "Все перекрыто, все улицы, все мосты, все подъезды к Вашингтону. И это способствует тому, что здесь совершенно спокойно и сегодня не было никаких инцидентов на этом этапе, чего очень сильно опасались".

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Напомним, 20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Р. Байдена-младшего.

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