Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена: десятки тысяч военных на улицах Вашингтона, трехметровый забор и отсутствие Трампа. ПРЯМОЙ ЭФИР

20 января, 2021, 18:19

В среду, 20 января, в Вашингтоне торжественно принимает присягу и получает полномочия 46-й президент США Джо Байден

(Для просмотра прямой трансляции - доскрольте до конца новости)

3 ноября прошлого года кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден выиграл президентскую гонку, получив 80 млн 11 тыс. голосов - аболютный рекорд в истории президентских выборов США. Его оппонент, 45-й президент Дональд Трамп, набрал 73,8 млн голосов, заняв второе место в истории. Соответственно, Байден получил 306 выборщиков, Трамп - 232.

Инаугурация Байдена пройдет на фоне беспрецедентных мер безопасности, сообщает Еспресо.TV .

Кульминация церемонии запланирована на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) - согласно американской Конституции, именно в этот момент 20 января новоизбранный президент получает свои полномочия.

Как и большинство его предшественников за последние 200 лет, Джо Байден примет присягу у Капитолия (с 1980-х церемония проходит на лестнице у западного фасада). Вместе с ним будет присягать Камала Харрис - первая женщина - вице-президент в истории США, а также первая темнокожая госпожа вице-президент. Затем Байден обратится к нации с инаугурационной речью, после чего отправится в Белый дом. Вопреки традиции Дональд Трамп отказался участвовать в инаугурации своего преемника, поскольку так и не признал поражение на выборах.

Из-за пандемии коронавируса отменено немало традиционных мероприятий инаугурации президента США: сегодня не будет ни масштабного военного парада (предусмотрен только телевизионный спецефир), ни толп зрителей, ни праздничных балов и приемов, которые дает новый глава государства. Кроме того, после недавних беспорядков вокруг Капитолия с участием сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне действует чрезвычайное положение и максимально усилена безопасность. Здание Конгресса США незадолго до церемонии обнесли трехметровым забором и порядок в городе охраняют до 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США.

Историки говорят, что в современной политической эпохе никогда не было инаугурации в таких экстремальных обстоятельствах. Они указывают на инаугурацию Авраама Линкольна во время Гражданской войны и на присягу Франклина Рузвельта во время Великой депрессии, как последние примеры инаугурации на фоне такого уровня разногласий и неопределенности.

Движение транспорта в Вашингтоне резко ограничили. Национальная аллея, которая обычно является местом массовых собраний простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, сегодня закрыта.

Многие из главных мероприятий, связанных с инаугурацией, будут транслироваться онлайн или по телевидению, а не проходить лично, в том числе виртуальный парад по всей стране и специальный выпуск в прайм-тайм с участием звезд, который выйдет в эфир в среду вечером.

Избранный президент выступит с западного фасада Капитолия США, заявив, что он "не боится" появляться на публике. На восточном фасаде Капитолия пройдет "Обзорная конференция" - традиция, которая охватывает все роды вооруженных сил, на которой новый главнокомандующий проверяет готовность войск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb