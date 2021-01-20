"Неизвестно какие люди и с каким статусом": Гармаш об "общественных советниках" из ОРДЛО на заседании ТКГ
Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.
"Еще перед заседанием ТКГ представитель ОРДЛО Родион Мельник у себя в Telegram заявил часть этих "общественных советников". Причем не от ОРДЛО, а "ДНР" и "ЛНР". Затем мы увидели этих людей уже на мониторах, что примечательно - если там рядом с Михайловой двое новых людей сидели в одном окошке, потому что сейчас переговоры в онлайн-режиме, то людей в Луганске включили отдельно от Мельника. Он вероятно в Москве был. Их включили отдельно, что не могло быть без санкций секретариата ОБСЕ. Потому что это закрытый дипломатический процесс", - сказал Гармаш.
Он добавил, что технический доступ к организации переговоров в видеорежиме имеют только организаторы, то есть ОБСЕ.
"Это и является главным предметом нашего возмущения. Неизвестно какие люди, неизвестно с каким статусом. Я напомню, что ОРДЛО, а тем более "ЛНР" и "ДНР" не являются членами ТКГ. Там Россия, ОБСЕ и Украина. ОБСЕ - посредник. Поэтому если мы всех будем допускать в переговорный процесс, закрытый, то я думаю, что это профанация процесса и это никуда не приведет. Они ничего не говорили, ни одного слова. Никто их не представлял. это был просто демарш. Попытка России профанировать процесс", - отметил Гармаш.
- Напомним, что 19 января на заседании рабочей группы по политическим вопросам ТКГ присутствовали представители "общественности" с оккупированных территорий.
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