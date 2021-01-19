Россияне привлекли к переговорам в ТКГ "экспертную общественность" ОРДЛО

19 января, 2021, 14:41

19 января на заседании рабочей группы по политическим вопросам ТКГ присутствовали представители «общественности» с оккупированных территорий

Об этом сообщают каналы террористов в соцсетях, передает Еспресо.TV.

Так "министерство иностранных дел ДНР" распространило информацию, что 19 января в заседании рабочей группы по политическим вопросам ТКГ впервые участвовали "представители общественности" ОРДО.

"Приглашенные общественные деятели будут выступать в качестве экспертов по релевантным вопросам повестки дня", - написали на канале российских марионеток.

Представитель тергруппировки "ЛНР" Родион Мирошник отметил, что в начале видеоконференции украинская сторона возмутилась присутствием "экспертов", передает", - РБК-Украина".

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что Украина готовит официальную реакцию на эту инициативу оккупантов.

Напомним, с украинской стороны в рабочую подгруппу по политическим вопросам входит председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики нардеп Андрей Костин. Также с лета 2020 года в ее работе с украинской стороны принимают участие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо