Промоутер Усика сделал прогноз на супербой Джошуа - Фьюри

20 января, 2021, 21:29

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа досрочно победит Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает fightnews.

По словам Хирна, Джошуа - лучший супертяжеловес мира.

"Я верю, что Джошуа остановит Фьюри. Я также уверен, что если эти ребята подерутся десять раз, то каждый раз мы получим другой результат. Я уже достаточно долго верю в то, что Джошуа - лучший супертяжеловес мира. И я верю, что он нокаутирует Фьюри", - сказал Эдди Хирн.

WBO (Всемирная боксерская организация) санкционировала проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Разрешение WBO дала при условии, что триумфатор поединка встретится с победителем боя за временный пояс WBO, в котором Александр Усик сразится с британцем Джо Джойсом.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Промоутер Эдди Хирн представляет интересы Александра Усика и Єнтони Джошуа.

Напомним, 19 января промоутер Эдди Хирн заявил, что Александр Усик требует за отказ от поединка с Джошуа 2 млн фунтов.

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