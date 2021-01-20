Отстранение Тупицкого: главу КСУ опять не пустили на рабочее место

20 января, 2021, 16:34

Отстраненный от должности председатель Конституционного суда Александр Тупицкий снова пытался попасть на работу, но его не пустили сотрудники УГО

Об этом сообщает 5 канал.

Тупицкий приехал двумя машинами, с личной охраной, но не смог заехать во двор суда.

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Судья заявляет, что не был официально уволен со своей должности, а раз так - в случае неявки на рабочее место ему засчитают прогул. Он заявил, что вернется завтра.