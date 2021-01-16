Кравчук назвал передачу оккупантами Медведчуку пленных нарушением международных договоренностей

16 января, 2021, 18:08

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача удерживаемых граждан Украины главе ОПЗЖ Викторау Медведчуку является нарушение международных договоренностей

Об этом сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в facebook.

По словам Кравчука, передача пленных без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

"Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украӥны. Однако, я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, взятых на себя РФ как стороной конфликта", - сказал Кравчук.

Напомним, 16 января СМИ так называемых "ДНР" и "ЛНР" сообщили о передаче Украине в одностороннем порядке при посредничестве Виктора Медведчука пленных. Оккупанты заявили, что среди них женщины, старики и лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, не воевавшие в составе украинских войск.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты удерживают в застенках в ОРДЛО 251 украинского гражданина.

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