НКРЕКП проверит пять энергокомпаний из-за заявлений о недостатке угля

20 января, 2021, 12:29

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), проверит пять энергокомпаний из-за заявления НЭК "Укрэнерго" о недостатке угля

Об этом говорится в обосновании к соответствующему проекту постановления регулятора.

Согласно обоснованием, регулятор намерен проверить компании "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Отмечается, что поводом для проверок стало обращение НЭК "Укрэнерго" относительно необеспечения теплоэлектростанциями этих компаний гарантированных запасов угля, которые соответствуют 10 или 20-дневным объемам потребления в зависимости от удаленности пункта добычи. Согласно заявлению Укрэнерго, ситуация ежедневно обостряется.

Так, текущие угольные запасы на складах теплоэлектростанций оказались почти в пять раз ниже прошлогодних. По состоянию на 19 января 2021 они зинизилися до 474 тыс. тонн в то время как на аналогичную дату прошлого года составляли 2374 тыс. тонн.

"При таких условиях угля на складах ТЭС при ежесуточных затратах 70-75 тыс. т. Хватит менее чем на неделю, что недопустимо в зимний период", - подчеркивается в обосновании.

Поэтому, регулятор намерен проверить соблюдение требований относительно необходимых резервов угля для обеспечения поставок электроэнергии.

Напомним, 19 января в Укрэнерго заявили о критической нехватки угля на складах ТЭС.

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