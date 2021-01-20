НКРЕКП проверит пять энергокомпаний из-за заявлений о недостатке угля
Об этом говорится в обосновании к соответствующему проекту постановления регулятора.
Согласно обоснованием, регулятор намерен проверить компании "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".
Отмечается, что поводом для проверок стало обращение НЭК "Укрэнерго" относительно необеспечения теплоэлектростанциями этих компаний гарантированных запасов угля, которые соответствуют 10 или 20-дневным объемам потребления в зависимости от удаленности пункта добычи. Согласно заявлению Укрэнерго, ситуация ежедневно обостряется.
Так, текущие угольные запасы на складах теплоэлектростанций оказались почти в пять раз ниже прошлогодних. По состоянию на 19 января 2021 они зинизилися до 474 тыс. тонн в то время как на аналогичную дату прошлого года составляли 2374 тыс. тонн.
"При таких условиях угля на складах ТЭС при ежесуточных затратах 70-75 тыс. т. Хватит менее чем на неделю, что недопустимо в зимний период", - подчеркивается в обосновании.
Поэтому, регулятор намерен проверить соблюдение требований относительно необходимых резервов угля для обеспечения поставок электроэнергии.
- Напомним, 19 января в Укрэнерго заявили о критической нехватки угля на складах ТЭС.
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