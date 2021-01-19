В Укрэнерго заявили о критической нехватки угля на складах ТЭС

19 января, 2021, 18:42

Укрэнерго заявило о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов

Об этом говорится в сообщении компании.

"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза - до 487,5 тысячи тонн, из них газового угля - в 7,5 раза, до 283,6 тысячи тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тысячи тонн ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

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По информации компании, уже вторая неделя 2021 года характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии в Украине из-за холодов.

Так, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 6,5%, а в выходные - на 16%. По сравнению с прошлым годом, среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 3,5%, а в выходные - на 9,3%.

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