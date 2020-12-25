Арахамия: Рада может принять закон о референдуме в феврале

25 декабря, 2020, 18:20

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может в феврале принять во втором чтении и в целом законопроект о народовластии из-за референдума

Об этом он заявил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2000 поправок, то нужно провести работу по их авторам, чтобы они их или отозвали, или не очень настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале ", - отметил Арахамия.

По его словам, после этого закона будут еще инициативы об электронном референдум, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.

Арахамия также отметил, что Раде необходимо до конца 2021 выработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.

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