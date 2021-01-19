Заключение Навального: в Европарламенте призывают к дополнительным санкциям против России
Соответствующую резолюцию могут принять 22 января.
Во время дебатов с главой дипломатии ЕС Хосепом Борреллем депутаты Европарламента призвали российские власти немедленно освободить Навального, отметив, что его арест и то, как это произошло, противоречат международному праву и конституции РФ.
Немецкий евродепутат Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky), который отвечает во фракции Зеленых за вопросы отношений с Россией, призвал правительства ФРГ и немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания остановить строительство "Северного потока-2" в ответ на арест Навального.
Депутаты также требуют, чтобы санкции ЕС, которые в настоящее время применяются к российским чиновникам, ответственным за отравление Навального, были расширены, чтобы охватить причастных к его заключению.
- Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование о так называемом дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае.
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