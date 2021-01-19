"Самый секретный объект в России": Фонд Навального опубликовал расследование о "дворце Путина"

19 января, 2021, 16:25

Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование о так называемом дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае

Расследование опубликовано через сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии.

Расследование было сделано до задержания Навального.

"Существует одно место, попав куда, можно понять о Владимире Путине все. Это место в России больше всего охраняется, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи людей - от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России. Один секрет. Одно здание. И мы в нем побываем. В гостях у Путина. своими глазами убедиться, что этот человек в своей тяге к богатству абсолютно сошел с ума. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как прямо сейчас и последние 15 лет дается самая крупная взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец", - говорится в предисловии к расследованию.

Так называемый "Дворец Путина", он же Резиденция на мысе Идокопас, был построен в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.

О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он оценил стоимость проекта в миллиард долларов.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

"У нас не просто расследования, а психологический портрет. Очень хочется понять, как простой советский офицер превратился в сумасшедшего, помешанного на деньгах и роскоши. И готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом", - говорит Навальный.

В расследовании говорится, что на территории "дворца Путина" есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2500 квадратных метров и подземный тоннель с выходом к морю. А рядом расположены виноградники, шато и устричная ферма.

"Самый секретный объект в России. Это не загородный дом, не дача, не резиденция - это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный пограничный пункт" с отметили в ФБК.

Большая территория вокруг дворца (семь тысяч гектаров), по данным Фонда, принадлежит ФСБ.

"Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владения размером с 39 княжеств Монако. Построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху", - говорится в расследовании.

Тысячам людей, которые работают там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Машины, которые приезжают туда, осматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки.

Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени. В ходе ремонта строятся новые объекты.

В расследовании также говорится о так называемой "формуле путинской коррупции":

Ничего не должно быть записано на Путина. Деньги должны лежать в разных местах, ими должны распоряжаться разные, на первый взгляд не связанные между собой люди;

Личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.

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