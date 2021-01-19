Воспитанник "Шахтера" начал тренироваться с российским клубом

19 января, 2021, 19:35

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок продолжит карьеру во втором российском дивизионе

Об этом сообщает "Чемпионат ".

Хавбек уже тренируется с российским "Оренбургом". Сообщается, что вскоре футболист подпишет контракт с клубом из второго российского дивизиона.

Нойок с 2016 до 2018 года играл за минское "Динамо". В этом году 28-летний хавбек покинул Брестское "Динамо", с которым в 2019 году стал чемпионом Беларуси. В прошлом сезоне он сыграл за свою команду 29 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

В Украине Нойок играл за "Шахтер", воспитанником которого является, харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург".

На его счету 20 матчей и 4 гола в составе молодежной сборной Украины.

Напомним, в апреле 2019 года Александр Нойок получил вид на жительство и больше нельзя считать легионером в чемпионате Беларуси.

В феврале 2020 Нойок заявил, что готов сменить гражданство .