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Espreso.tvСпортВоспитанник "Шахтера" начал тренироваться с российским клубом

Воспитанник "Шахтера" начал тренироваться с российским клубом


фото: dynamo-brest.by
Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок продолжит карьеру во втором российском дивизионе

Об этом сообщает "Чемпионат ".

Хавбек уже тренируется с российским "Оренбургом". Сообщается, что вскоре футболист подпишет контракт с клубом из второго российского дивизиона.

Нойок с 2016 до 2018 года играл за минское "Динамо". В этом году 28-летний хавбек покинул Брестское "Динамо", с которым в 2019 году стал чемпионом Беларуси. В прошлом сезоне он сыграл за свою команду 29 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

В Украине Нойок играл за "Шахтер", воспитанником которого является, харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург".

На его счету 20 матчей и 4 гола в составе молодежной сборной Украины.

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