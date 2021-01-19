Когда в Украине ослабнут морозы: прогноз от синоптика Натальи Диденко

19 января, 2021, 16:11

В Украине 20 января удержится морозная погода, однако на Западе уже ожидается оттепель

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .

Завтра, 20 января, еще морозная погода удержится. Но все же с западной части Украины начнется ослабление морозов. Там даже уже будет оттепель.

На остальной территории еще остается низкая температура воздуха.

Однако уже 21 января, 22-го - оттепель, даже с плюсами, охватит практически всю территории Украины.

В Киеве также завтра еще ожидается мороз, но маленькое послабление все же будет. А 21-22 января столицу будет уже не узнать, ожидается потепление.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb