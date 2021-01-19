Когда в Украине ослабнут морозы: прогноз от синоптика Натальи Диденко
19 января, 2021, 16:11
В Украине 20 января удержится морозная погода, однако на Западе уже ожидается оттепель
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .
Завтра, 20 января, еще морозная погода удержится. Но все же с западной части Украины начнется ослабление морозов. Там даже уже будет оттепель.
На остальной территории еще остается низкая температура воздуха.
Однако уже 21 января, 22-го - оттепель, даже с плюсами, охватит практически всю территории Украины.
В Киеве также завтра еще ожидается мороз, но маленькое послабление все же будет. А 21-22 января столицу будет уже не узнать, ожидается потепление.
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