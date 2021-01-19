Убийство Шеремета: свидетельства белорусского экс-офицера Макара помогут установить заказчиков, - Нацполиция

19 января, 2021, 16:36

Свидетельства бывшего белорусского офицера Игоря Макара помогут установить заказчиков убийства Павла Шеремета

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Полиция с помощью Службы внешней разведки получила данные, представляющие интерес в установлении заказчиков убийства Шеремета. Позже фрагменты этой информации обнародовал в интернете Игорь Макар. На аудиозаписи неизвестные обсуждают убийство журналиста, запись была сделана в 2012 году.

"Мужчина сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства известного журналиста, которое произошло в 2016 году. Полицейские обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Полиция подготовила ходатайство о международной правовой помощи для проведения следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной записью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора.

Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащего о подготовке убийства Павла Шеремета.

В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия" .

Белорусский экс-спецназовец заявил, что готов свидетельствовать в украинской прокуратуре.

Бывший сотрудник белорусского спецподразделения Алмаз Игорь Макар заявил, что дал показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

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