Убийство Шеремета: свидетельства белорусского экс-офицера Макара помогут установить заказчиков, - Нацполиция
Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.
"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.
Полиция с помощью Службы внешней разведки получила данные, представляющие интерес в установлении заказчиков убийства Шеремета. Позже фрагменты этой информации обнародовал в интернете Игорь Макар. На аудиозаписи неизвестные обсуждают убийство журналиста, запись была сделана в 2012 году.
"Мужчина сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства известного журналиста, которое произошло в 2016 году. Полицейские обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.
Полиция подготовила ходатайство о международной правовой помощи для проведения следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной записью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора.
- Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащего о подготовке убийства Павла Шеремета.
- В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия" .
- Белорусский экс-спецназовец заявил, что готов свидетельствовать в украинской прокуратуре.
- Бывший сотрудник белорусского спецподразделения Алмаз Игорь Макар заявил, что дал показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.
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