Бывшего белорусского спецслужбиста допросили по делу Шеремета

19 января, 2021, 12:01

Бывший сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар заявил, что дал показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве

Об этом он рассказал в интервью белорусской службе Радио Свобода.

Макар заявил, что после публикации слива из КГБ Беларуси с ним связались украинские дипломаты. Он дал согласие на допрос в Украине.

"По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях", - рассказал бывший белорусский силовик.

Он заявил, что находился в Киеве 14-16 января.

По его словам, в Украине его встретили сотрудники спецслужб и взяли под 24-часовую охрану.

"По моему мнению, я предоставил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы", - сказал Макар.

Макар сообщил, что предоставил украинским правоохранителям гораздо больше информации, чем обнародовал в СМИ.

"Я думаю, что расследование дела коренным образом изменится в результате всего этого. Я убежден, что это преступление будет раскрыто", - сказал он.