Бывшего белорусского спецслужбиста допросили по делу Шеремета
Об этом он рассказал в интервью белорусской службе Радио Свобода.
Макар заявил, что после публикации слива из КГБ Беларуси с ним связались украинские дипломаты. Он дал согласие на допрос в Украине.
"По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях", - рассказал бывший белорусский силовик.
Он заявил, что находился в Киеве 14-16 января.
По его словам, в Украине его встретили сотрудники спецслужб и взяли под 24-часовую охрану.
"По моему мнению, я предоставил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы", - сказал Макар.
Макар сообщил, что предоставил украинским правоохранителям гораздо больше информации, чем обнародовал в СМИ.
"Я думаю, что расследование дела коренным образом изменится в результате всего этого. Я убежден, что это преступление будет раскрыто", - сказал он.
- Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужбиста о подготовке убийства Павла Шеремета.
- В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия".
- Белорусский экс-спецназовец заявил, что готов свидетельствовать в украинской прокуратуре.
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