Суд отказал Сологубу в отмене дисциплинарного взыскания Советом НБУ

19 января, 2021, 14:32

Печерский районный суд Киева отказал заместителю председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрию Сологубу в отмене решений о применении дисциплинарных взысканий Советом регулятора

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"18 января 2021 года Печерский районный суд города Киева во время своего заседания отказал Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий", - говорится в сообщении.

Говорится, что суд, всесторонне рассмотрев иск и учитывая правовую позицию НБУ, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба.

"Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным. Со своей стороны Национальный банк всегда действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 5 октября первому замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу объявили выговор. Причиной выговора стало интервью Сологуба, в котором тот выразил сомнения относительно получения кредита от МВФ.

24 декабря в Окружной административный суд Киева поступили иски от первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и заместителя председателя Дмитрия Сологуба против Совета НБУ по вынесенным им выговорам.