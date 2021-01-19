Суд отказал Сологубу в отмене дисциплинарного взыскания Советом НБУ
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"18 января 2021 года Печерский районный суд города Киева во время своего заседания отказал Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий", - говорится в сообщении.
Говорится, что суд, всесторонне рассмотрев иск и учитывая правовую позицию НБУ, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба.
"Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным. Со своей стороны Национальный банк всегда действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, 5 октября первому замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу объявили выговор. Причиной выговора стало интервью Сологуба, в котором тот выразил сомнения относительно получения кредита от МВФ.
- 24 декабря в Окружной административный суд Киева поступили иски от первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и заместителя председателя Дмитрия Сологуба против Совета НБУ по вынесенным им выговорам.
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