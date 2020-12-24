Рожкова и Сологуб подали в суд из-за выговоров Совета НБУ
24 декабря, 2020, 21:33
В Окружной административный суд Киева поступили иски от первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба против Совета НБУ относительно выговоров, которые им вынесли
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета Национального банка Украины, датированные октябрем 2020 года, об оценке действий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба", - говорится в сообщении.
Они просят суд отменить решение Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины.
Суд решает вопрос об открытии производств по искам.
- Напомним, 5 октября первой замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу объявили выговор. Причиной выговора стало интервью Сологуба, в котором тот выразил сомнения относительно получения кредита от МВФ.
- 21 октября Рожкову лишили основных полномочий по регулированию банковской сферы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb