Рожкова и Сологуб подали в суд из-за выговоров Совета НБУ

24 декабря, 2020, 21:33

В Окружной административный суд Киева поступили иски от первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба против Совета НБУ относительно выговоров, которые им вынесли