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Espreso.tvОбществоРожкова и Сологуб подали в суд из-за выговоров Совета НБУ

Рожкова и Сологуб подали в суд из-за выговоров Совета НБУ

В Окружной административный суд Киева поступили иски от первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба против Совета НБУ относительно выговоров, которые им вынесли

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета Национального банка Украины, датированные октябрем 2020 года, об оценке действий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба", - говорится в сообщении.

Они просят суд отменить решение Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины.

Суд решает вопрос об открытии производств по искам.

  • Напомним, 5 октября первой замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу объявили выговор. Причиной выговора стало интервью Сологуба, в котором тот выразил сомнения относительно получения кредита от МВФ.
  • 21 октября Рожкову лишили основных полномочий по регулированию банковской сферы.

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