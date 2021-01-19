Отравление Навального: правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты

Об этом сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.

"Правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления Навального. 20 "за", 2 "против", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, одновременно в полном составе отсутствовала российская делегация, что возмутило европейских парламентариев.

"Докладчик, французский депутат Жак Мэр, а также детектив Bellingcat Христо Грозев отметили, что наиболее вероятными исполнителями отравления являются сотрудники ФСБ, а россияне никак не способствуют расследованию", - написал нардеп.

Гончаренко добавил, что литовский депутат Эмануэлис Зингерис отметил, что возможность вести диалог с Россией стала в свое время главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий от ПАСЕ. Но российские депутаты и сейчас не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом.

Напомним, что в Европарламенте призывают ввести новые санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

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