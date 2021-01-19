Обидчик "Шахтера" в ЛЧ "Боруссия" победила "Вердер" в бундеслиге

19 января, 2021, 21:22

В 17-м туре чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская "Боруссия" победила бременский "Вердер" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол во встрече забил 24-летний центральный защитник Нико Эльведи, отличившийся на 66-й минуте после передачи Ласло Бенеша.

В турнирной таблице Бундеслиги "Боруссия" занимает шестую позицию и отстает от зоны Лиги чемпионов на 1 очко. "Вердер" идет двенадцатым и имеет отрыв от зоны вылета в виде 6 баллов.

Чемпионат Германии

17-й тур

19 января

"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Вердер" 1: 0

Гол: Эльведи, 66

Напомним, "Шахтер" дважды проиграл немецкому клубу на групповом раунде Лиги чемпионов - 0: 6 и 0: 4. В итоге "горняки" заняли третье место и вышли в Лигу Европы, а "Боруссия" со второй позиции вышла в 1/8 финала ЛЧ.

Напомним, 15 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко пообещал отомстить менхенгладбахской "Боруссии" за разгром "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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