ОБСЕ увеличила количество наблюдателей на Херсонщине

19 января, 2021, 14:59

ОБСЕ расширила присутствие в Херсонской области для мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму

Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает LB.ua.

По ее словам, в настоящее время мониторинговая миссия отслеживает события в Крыму не напрямую.

"Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар" и на восточном пункте пропуска "Колончак". Мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму", - отметила Линде.

Украина призывает Швецию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, уделить внимание нарушениям прав человека в Крыму и в оккупированных районах Донбасса, которые стали "территорией беззакония".