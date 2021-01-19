ОБСЕ увеличила количество наблюдателей на Херсонщине
19 января, 2021, 14:59
ОБСЕ расширила присутствие в Херсонской области для мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму
Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает LB.ua.
По ее словам, в настоящее время мониторинговая миссия отслеживает события в Крыму не напрямую.
"Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар" и на восточном пункте пропуска "Колончак". Мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму", - отметила Линде.
- Украина призывает Швецию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, уделить внимание нарушениям прав человека в Крыму и в оккупированных районах Донбасса, которые стали "территорией беззакония".
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