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ОБСЕ увеличила количество наблюдателей на Херсонщине


фото: reuters
ОБСЕ расширила присутствие в Херсонской области для мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму

Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает LB.ua.

По ее словам, в настоящее время мониторинговая миссия отслеживает события в Крыму не напрямую.

"Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар" и на восточном пункте пропуска "Колончак". Мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму", - отметила Линде.

  • Украина призывает Швецию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, уделить внимание нарушениям прав человека в Крыму и в оккупированных районах Донбасса, которые стали "территорией беззакония".

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