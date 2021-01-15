15 января, 2021, 08:56

Украина призывает Швецию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, уделить внимание нарушениям прав человека в Крыму и оккупированных районах Донбасса, которые стали "территорией беззакония"

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

"Каждую неделю мы информируем государства-участники о нарушении прав человека и свобод государством-агрессором. Эти места превращены в территорию беззакония, где царят принудительное навязывание российского гражданства, насилие, пытки, преследования, унижения человеческого достоинства и незаконные задержания политических заключенных", - отметил Цымбалюк.

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По его словам, Украина полностью поддерживает концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, которая предусматривает, в частности, связь между безопасностью и соблюдением прав человека и демократии, экономической и политической безопасности.

Цымбалюк обратил внимание на экономические, социальные и экологические трудности, с которыми сталкиваются граждане Украины под оккупацией России.

Он подчеркнул, что масштаб этих вызовов требует участия ОБСЕ и ее структур.

"Защита европейского безопасного порядка, который является одним из трех Ваших приоритетов, безусловно, начинается с Украины, территориальная целостность и суверенитет которой были грубо нарушены Российской Федерацией семь лет назад. Временная оккупация и попытка аннексии частей территории Украины остается наиболее серьезным вызовом архитектуре безопасности в Европе", - заявил Цымбалюк, обращаясь к новому действующему председателю ОБСЕ, главе МИДа Швеции Анн Линде.