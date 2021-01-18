США введут санкции против судна, строящего "Северный поток-2" - СМИ
18 января, 2021, 19:39
Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении укладки "Северного потока - 2" против судна "Фортуна" и его владельцев
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblat.
Санкции могут ввести 19 января.
По информации СМИ, США уведомили правительство Германии о введении санкций против "Фортуны".
- Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода из-за необходимости проверить техническое состояние оборудования.
- Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасений санкций со стороны США.
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