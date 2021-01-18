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США введут санкции против судна, строящего "Северный поток-2" - СМИ

Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении укладки "Северного потока - 2" против судна "Фортуна" и его владельцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblat.

Санкции могут ввести 19 января.

По информации СМИ, США уведомили правительство Германии о введении санкций против "Фортуны".

  • Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода из-за необходимости проверить техническое состояние оборудования.
  • Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасений санкций со стороны США.

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