Фурса: Украина в ближайшее время не получит транш от МВФ
Такую позицию высказал Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.
"Есть две проблемы, где Украина не выполняет или нарушает взятые на себя обязательства. Первое - это борьба с коррупцией. И второе - это судебная реформа, где также украинская власть не выполнила взятые обязательства и пока кажется, что не собирается делать настоящую судебную реформу, как было прописано в сотрудничестве с МВФ, - сказал Фурса.
По его словам, "в ближайшее время мы не получим транш - это просто гарантировано".
В то же время, говорит эксперт, на данный момент Украина имеет запас прочности и в течение ближайших полгода не будет очень нуждаться в сотрудничестве с МВФ.
"И пока петух не клюнет, украинская власть не активизирует какие-то реформаторские усилия", - прогнозирует экономист.
- Международный валютный фонд в июне текущего года одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.
- Через несколько дней Украина полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Больше траншей не было.
- Международный валютный фонд в декабре начал онлайн-миссию по пересмотру программы сотрудничества с Украиной, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
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