Фурса: Украина в ближайшее время не получит транш от МВФ

19 января, 2021, 21:40

Украине в ближайшее время не стоит ожидать получения транша от Международного валютного фонда (МВФ), ведь она не выполняет своих обязательств по борьбе с коррупцией и реформированию судебной системы

Такую позицию высказал Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"Есть две проблемы, где Украина не выполняет или нарушает взятые на себя обязательства. Первое - это борьба с коррупцией. И второе - это судебная реформа, где также украинская власть не выполнила взятые обязательства и пока кажется, что не собирается делать настоящую судебную реформу, как было прописано в сотрудничестве с МВФ, - сказал Фурса.

По его словам, "в ближайшее время мы не получим транш - это просто гарантировано".

В то же время, говорит эксперт, на данный момент Украина имеет запас прочности и в течение ближайших полгода не будет очень нуждаться в сотрудничестве с МВФ.

"И пока петух не клюнет, украинская власть не активизирует какие-то реформаторские усилия", - прогнозирует экономист.