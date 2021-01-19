ФБР разоблачило план срыва инаугурации Байдена, - WP

19 января, 2021, 09:50

Последователи движения QAnon обсуждали появление на инаугурации следующего президента США Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать мероприятие

Такую информацию получило ФБР, сообщает Укринформ со ссылкой на WP.

"ФБР предупредило правоохранительные органы, что экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии", - отмечает издание со ссылкой на доклад разведки, которую предоставили источники.

По данным издания, экстремисты изучали уязвимые места в Вашингтоне. По результатам доклада, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию Байдена 20 января.

Конспирологическая теория QAnon заключается в уверенности, что президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократами и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей.