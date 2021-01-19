ФБР разоблачило план срыва инаугурации Байдена, - WP
Такую информацию получило ФБР, сообщает Укринформ со ссылкой на WP.
"ФБР предупредило правоохранительные органы, что экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии", - отмечает издание со ссылкой на доклад разведки, которую предоставили источники.
По данным издания, экстремисты изучали уязвимые места в Вашингтоне. По результатам доклада, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию Байдена 20 января.
Конспирологическая теория QAnon заключается в уверенности, что президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократами и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей.
- Напомним, инаугурация в Вашингтоне президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.
- Ряд американских СМИ сообщили, что ФБР получило информацию о подготовке ультраправыми вооруженных акций протеста до инаугурации Джо Байдена.
- Действующий президент США Дональд Трамп объявил в федеральном округе Колумбия чрезвычайное положение из-за подготовки к инаугурации избранного президента Джо Байдена.
- Google ограничит показ политической рекламы до инаугурации Байдена.
- Проводить церемонию инаугурации Джо Байдена пригласили актера Тома Хэнкса. Гимн США на инаугурации Байдена споет Леди Гага.
- На инаугурацию Байдена придут президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.
- 17 января репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за угрозы безопасности.
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