Инаугурация Байдена: из-за угрозы безопасности отложена репетиция мероприятия

15 января, 2021, 07:50

Запланированную на 17 января репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за угрозы безопасности

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на два информированных источника.

По словам собеседников издания, репетиция мероприятия пока запланирована на понедельник 18 января.

Кроме того, команда Байдена отменила запланированную на понедельник поездку из Уилмингтона в Вашингтон из соображений безопасности.

Также команда избранного президента привлекла экс-советника по вопросам нацбезопасности в администрации Барака Обамы Лизу Монако как временного советника по вопросам безопасности инаугурации. Поэтому Монако, которую Байден назначил заместителем генерального прокурора, приостановила деятельность, связанную с подготовкой к работе в этой должности.

Вступительный комитет президента отказался комментировать изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по вопросам инаугурационных церемоний не ответили на запросы о комментарии.

Команда Байдена, в том числе Монако, которую Байден выдвинул на должность заместителя генерального прокурора, остановила свою деятельность, связанную с номинацией, поскольку она работает с переходом по вопросам безопасности.