Абрамович выдвинул главному тренеру "Челси" ультиматум
Об этом сообщает talkSPORT.
По информации инсайдера Саймона Джонсона, если "Челси" 19 января проигрывает "Лестеру", то владелец лондонского клуба освободит Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.
"Руководством клуба уже обсуждаются два тренера, которые могут заменить Лэмпарда. Пока подробностей немного, но у Фрэнка большие проблемы", - заявил Джонсон.
Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. Сейчас лондонцы занимают в чемпионате Англии седьмое место и отстают от лидера - "Манчестер Юнайтед" - на 8 очков.
Q: If Leicester beat Chelsea tomorrow could Frank get the sack tomorrow night? @SJohnsonSport : "Yes. I think it's a matter of when the decision is made at the moment. Well put it this way, they've started looking at other possibilities which is a story I've already written " #CFC- ChelsTransfer (@ChelsTransfer) January 19, 2021
- 12 января стало известно, что Роман Абрамович решил вернуть в "Челси" бывшего главного тренера Аврама Гранта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-