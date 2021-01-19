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Espreso.tvСпортАбрамович выдвинул главному тренеру "Челси" ультиматум

Абрамович выдвинул главному тренеру "Челси" ультиматум


фото: Getty Images
Главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду грозит увольнение в случае поражения от "Лестера" в чемпионате Англии

Об этом сообщает talkSPORT.

По информации инсайдера Саймона Джонсона, если "Челси" 19 января проигрывает "Лестеру", то владелец лондонского клуба освободит Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

"Руководством клуба уже обсуждаются два тренера, которые могут заменить Лэмпарда. Пока подробностей немного, но у Фрэнка большие проблемы", - заявил Джонсон.

Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. Сейчас лондонцы занимают в чемпионате Англии седьмое место и отстают от лидера - "Манчестер Юнайтед" - на 8 очков.

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