Абрамович выдвинул главному тренеру "Челси" ультиматум

19 января, 2021, 11:20

Главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду грозит увольнение в случае поражения от "Лестера" в чемпионате Англии

Об этом сообщает talkSPORT.

По информации инсайдера Саймона Джонсона, если "Челси" 19 января проигрывает "Лестеру", то владелец лондонского клуба освободит Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

"Руководством клуба уже обсуждаются два тренера, которые могут заменить Лэмпарда. Пока подробностей немного, но у Фрэнка большие проблемы", - заявил Джонсон.

Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. Сейчас лондонцы занимают в чемпионате Англии седьмое место и отстают от лидера - "Манчестер Юнайтед" - на 8 очков.

Q: If Leicester beat Chelsea tomorrow could Frank get the sack tomorrow night? @SJohnsonSport : "Yes. I think it's a matter of when the decision is made at the moment. Well put it this way, they've started looking at other possibilities which is a story I've already written " #CFC - ChelsTransfer (@ChelsTransfer) January 19, 2021

12 января стало известно, что Роман Абрамович решил вернуть в "Челси" бывшего главного тренера Аврама Гранта.

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