Зеленский без грима. Увидела свет книга о шестом президенте Украины

18 января, 2021, 22:51

Как утверждает автор книги Сергей Руденко, "Зеленский без грима" - история-предостережение для украинцев от повторения ошибок на выборах

В издательстве "Саммит-Книга" увидела свет книга журналиста Сергея Руденко "Зеленский без грима" .

Книга состоит из 35 эпизодов из жизни нынешнего президента Украины, сопровождающихся QR-кодами, в которые зашиты видео, иллюстрирующие рассказ.

"Книга "Зеленский без грима" писалась без участия Офиса президента и окружения главы государства. Для них, думаю, будет много неожиданностей в книге. В сети сейчас проводят аналогии между книгами о Януковиче и Брежневе. Могу заверить: никаких комплиментов, ни восхваления Зеленского нет. Все четко, жестко и иронично", - говорит автор.

По словам Сергея Руденко, в книге честно, максимально откровенно и без ретуши рассказывается история восхождения Владимира Зеленского к власти. "Это история триумфа 2019 года и многочисленных его поражений на политическом Олимпе. Это - история-предостережение для украинцев от повторения таких ошибок", - говорит журналист.

Участие в проекте приняли экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, народный депутат Гео Лерос, политик Роман Бессмертный, политтехнолог Сергей Гайдай, политологи Виктор Бобыренко и Кость Бондаренко.





С фрагментом книги можно ознакомиться здесь.

Сергей Руденко - главный редактор сайта Эспрессо.TV, телеведущий. Он - автор книг "Вся президентская рать. Окружение Виктора Ющенко от А до Я", "Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича от А до Я", "Вся Юлина рать. Окружение Юлии Тимошенко от А до Я", YANUKOPEDIA.