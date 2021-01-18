Ярославского вызвали в СБУ по делу "Мотор Сичи"

18 января, 2021, 16:37

Президент финансово-промышленной группы DCH Александр Ярославский заявил, что его вызывают в СБУ в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи"

Об этом говорится в заявлении пресс-службы DCH .

"16 января 2021 года, секретариатом DCH были получены электронные письма за подписью начальника 1 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ, которыми Главное следственное управление приглашает меня 19 января 2021 года, а также 20 января 2021 года, 21 января 2021 года и 22 января 2021 года явиться на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Ярославского вместе с китайцами из Skyrizon - "дочки" Beijing Xinwei Technology Group добивалась одобрения Антимонопольным комитетом Украины операции по покупке ОАО "Мотор Сич".

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"Как сознательный гражданин приду по указанному адресу в первый же из перечисленных дней - а именно 19 января 2021 года", - говорится в заявлении Ярославского на сайте группы DCH, которая объединяет его активы.

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В компании указали регистрационный номер досудебного расследования - №2201700000000272 от 2017 года. Это расследование по купле-продаже контрольного пакета акций ОАО "Мотор Сич".

Напомним, в начале августа группа DCH договорилась с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited о развитии запорожской компании "Мотор Сич".

Впоследствии "дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали заявление в АМКУ по покупке "Мотор Сичи", которую она ранее подавала совместно с Укроборонпромом.

В начале сентября АМКУ вернул заявку DCH по приобретению акций "Мотор Сичи".

DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.

"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

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