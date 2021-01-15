CША ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сичи"

15 января, 2021, 13:30

Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании - инвестора "Мотор Сичи" Skyrizon из-за угрозы национальной безопасности

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, Skyrizon внесли в список Military End-User (MEU). В него вносят компании, действующие в интересах китайской армии. Говорится, что компания угрожает национальной безопасности США, "помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море".

В отношении компании будут действовать ограничения на экспорт, реэкспорт и перемещения товаров в соседние страны. Для выполнения этих операций компании нужны будут дополнительные лицензии.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и агрессивный толчок к приобретению чувствительной интеллектуальной собственности и технологий для милитаризации является угрозой национальной безопасности США и международного сообщества.

"Skyrizon - китайская государственная компания и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики", - цитирует пресс-служба слова Росса.

Министр добавил, что эта акция служит для предупреждения экспортного сообщества о значительных связях компании с вооруженными силами Китая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb