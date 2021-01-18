Вакцины от коронавируса хватит всем, - ВОЗ

18 января, 2021, 16:14

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в мире будет достаточное количество вакцины против коронавируса

Об этом он заявил во время брифинга 18 января, передает Укринформ.

"Вакцины будет достаточно для всех. Однако, на данный момент нужно работать вместе как одна мировая семья для того, чтобы ставить в приоритет во всех странах тех, кто находится в зоне риска заболеть тяжелой болезнью и умереть", - подчеркнул Гебреисус.

Он отметил, что ВОЗ уже зарезервировала 2 млрд доз вакцин он коронавируса от пяти производителей, с опцией на еще один дополнительный миллиард доз. Он добавил, что надеется на начало их поставок в феврале этого года.

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Глава ВОЗ отметил необходимость равного распределения вакцин в мире.

"Более 39 млн прививок вакциной уже были сделаны в не менее 49 странах с высоким уровнем дохода. И только в одной стране с низкими доходами были сделаны 25 прививок. Не 25 млн, не 25 тыс., а просто 25", - добавил он.

Гебреисус заметил, что "мир находится на грани нравственной катастрофы, этот провал будет оплачен жизнями в беднейших странах мира".

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