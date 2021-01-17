Радуцкий рассказал, какими вакцинами от COVID-19 будут прививать украинцев

17 января, 2021, 11:29

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинцев будут прививать вакцинами из Китая и Pfizer-BioNTech

Об этом он сообщил в facebook.

По его словам, во время общения с депутатами фракции "Слуга народа" министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация начнется во второй половине февраля, а в Украину поступит 910 тыс. доз вакцины.

"Министр заверил, что вакцинация начнется во второй половине февраля. По его словам, мы ожидаем поставку 910 тыс. доз вакцины. Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украине согласно контракту завезут 700 тыс доз. Еще 210 тыс доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX ", - написал Радуцкий.

16 января стало известно, что в Украине вакцинацию от коронавируса планируют начать в середине февраля .

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