В мире больше 95 млн человек заразились коронавирусом

18 января, 2021, 08:41

Университет Джона Хопкинса на основе информации международных организаций заявляет, что количество зараженных коронавирусом от начала пандемии составляет 95 млн 37 тыс. 551 случай

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

В мире число жертв COVID-19 возросло за сутки до 2 млн 30 тыс. 668, выздоровели более 67 млн человек. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству заразившихся и умерших остаются Соединенные Штаты, где обнаружено суммарно 23 млн 932 тыс. 551 инфицированных COVID-19, зафиксировано 397 тыс. 561 летальный случай, а излечились более 14 млн человек.

Второе место по количеству заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за минувшие сутки выросла до 10 млн 571 тыс. 773, количество умерших - до 152 тыс. 419, выздоровели более 10,2 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных в Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 488 тыс. 99 больных, из них умерли 209 тыс. 847 человек, вылечились более 7,5 млн.

Напомним, что 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января.

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