Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3034 новых случая
В частности, заболели 107 детей и 87 медработников, сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 1304 человека;
- летальных исходов - 67;
- выздоровели - 5236 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1163716 человек;
- выздоровели - 871 196 человек;
- летальных исходов - 20 869;
- проведения ПЦР-тестов - 5964388.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г.. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 301 случай;
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 220 случаев;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 111 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 266 случаев;
Ивано-Франковская область - 110 случаев;
Киевская область - 240 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 122 случая;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 150 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 61 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 91 случай;
Харьковская область - 46 случаев;
Херсонская область - 78 случаев;
Хмельницкая область - 1 случай;
Черкасская область - 120 случаев;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 36 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 17 Января 2021 г.
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