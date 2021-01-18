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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3034 новых случая

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3034 новых случая

3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января

В частности, заболели 107 детей и 87 медработников, сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 1304 человека;
  • летальных исходов - 67;
  • выздоровели - 5236 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1163716 человек;
  • выздоровели - 871 196 человек;
  • летальных исходов - 20 869;
  • проведения ПЦР-тестов - 5964388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г.. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 301 случай;

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 220 случаев;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 266 случаев;

Ивано-Франковская область - 110 случаев;

Киевская область - 240 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 122 случая;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 150 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 61 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 91 случай;

Харьковская область - 46 случаев;

Херсонская область - 78 случаев;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черкасская область - 120 случаев;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 17 Января 2021 г.

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